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Gaziantep saldırısında 8 sanığa müebbet

14.03.2019 19:42 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 57 kişinin yaşamını yitirdiği IŞİD'in bombalı saldırısıyla ilgili davada 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Gaziantep'te 2016'da IŞİD'ın düzenlediği ve 57 kişinin öldüğü bombalı saldırı ile sonrasında üç polisin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili görülen davada sekiz sanığa "kasten adam öldürmek" ve "anayasayı ihlal" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre mahkeme, ayrıca sekiz sanığı, terör saldırısında 87 kişinin yaralanması nedeniyle de "öldürmeye teşebbüs" suçundan her bir yaralı için 18'er yıl olmak üzere hapis cezasına çarptırdı.

10 tutuklu sanığın yargılandığı davada mahkeme, iki şüpheli hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dokuz yıl hapis cezası kararı verdi.

Dava güvenlik gerekçesiyle Gaziantep'ten Kayseri'ye taşınmıştı.

20 Ağustos 2016'da Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çoğunlukla Kürt nüfusun yaşadığı bir mahallede akşam saatlerinde düzenlenen bir sokak düğünü saldırının hedefi olmuştu. Kalabalığın arasına giren bir canlı bomba üzerindeki patlayıcıları ateşlemişti. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada, bir hücre evine düzenlenen operasyonda, örgütün Gaziantep'teki faaliyetlerini planlayan, lojistik destek sağlayan ve "canlı bomba" hücrelerini yöneten şüpheli sorumlusu Mehmet Kadir Cebael, Şehitkamil ilçesinde saklandığı evde operasyonla öldürülmüş, aynı gün başka bir canlı bombanın ise üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu üç polis hayatını kaybetmişti.

DW/GY,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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