Gaziantep şehidi törenle memleketine uğurlandı

Gaziantep’te görevdeyken geçirdiği trafik kazasında şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Yusuf Çelik’in cenazesi düzenlenen törenle memleketi Yozgat’a uğurlandı.

Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kurum müdürleri, askeri erkan, şehidin meslektaşları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ağır yaralanan komiser yardımcısının tedavisi devam ederken, şehit polis memuru Çelik’in cenazesi törenle dualar eşliğinde memleketine gönderildi. Törene katılan şehidin ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Programda konuşan Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, şehidin ailesine başsağlığı dileyerek, aynı kazada yaralanan ve tedavisi devam eden komisere ise acil şifalar diledi.

Yusuf Çelik, içinde bulunduğu devriye görevi yapan polis aracının refüjdeki ağaca çarpması sonucu şehit olmuş, bir komiser yardımcısı ise ağır yaralanmıştı.



