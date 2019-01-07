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"Gaziantep semalarında görülen kuşlar" kitaplaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 14:11 | Son Güncelleme

Genel cerrahi uzmanı Dr. Hüseyin Meşe tarafından hazırlanan "Gaziantep Semalarında Görülen Kuş Türleri" adlı kitap, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür AŞ tarafından yayımlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür AŞ, Dr. Hüseyin Meşe tarafından hazırlanan "Gaziantep Semalarında Görülen Kuş Türleri" adlı kitabı yayımladı.

Gazikültür AŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Yakar, yazılı açıklamasında, kentin çok zengin bir habitata sahip olduğunu belirtti.

Amanos Dağları, İslahiye Tahtaköprü Baraj Gölü, Hancağız Baraj Gölü ve Karkamış Taşkın Sulak Alanı'nın birçok sucul ve karasal organizma için beslenme, üreme ve yaşam alanı sunduğuna dikkati çeken Yakar, Gaziantep'te tespit edilen 2 binin üzerinde bitkinin 200 kadarının endemik olduğunu ifade etti.

Yakar, omurgalı ve omurgasız hayvan türleri açısından zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olan, Gaziantep'in güneybatısında yer alan Amanos Dağları'nın, Türkiye'nin önemli gen merkezlerinden biri olduğuna işaret ederek, Huzurlu Yaylası'nda 700'ün üzerinde farklı bitki türü ve yaban hayatı ile eşsiz bir yaşam alanı sunulduğunu vurguladı.

Gaziantep ve çevresinin, Türkiye kuş dünyasında özel bir yere ve öneme sahip olduğunu dile getiren Yakar, bu açıdan Dr. Hüseyin Meşe tarafından hazırlanan "Gaziantep Semalarında Görülen Kuş Türleri" adlı kitabın önemli olduğuna dikkati çekti.

Bu kitabı farklı kılan etmenlerden birinin de yazarın çektiği fotoğrafların "QR" kod uygulamasıyla kitaba eklenmesi olduğunu kaydeden Yakar, "Bir belgesel niteliğinde hazırlanan kuş görüntü ve sesleri, okuyucunun kuş sesleriyle baş başa kalarak dinlenmesine vesile olmaktadır. Bu özgün kitabın yazarı Dr. Hüseyin Meşe'nin asıl mesleği, genel cerrahi uzmanlığıdır. Çocukluktan itibaren kuşlara ilgi duyan Meşe, bilgi ve birikimini bu kitapta toplamış ve Gaziantep semalarında görülen 298 kuş türünü bir araya getirmiştir." ifadelerini kullandı.

Gazikültür AŞ'nin 22. yayını olarak okuyucuyla buluşan 344 sayfalık kitap, çeşitli kanallardan da satışa sunuldu.

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