"Gaziantep semalarında görülen kuşlar" kitaplaştırıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür AŞ, Dr. Hüseyin Meşe tarafından hazırlanan "Gaziantep Semalarında Görülen Kuş Türleri" adlı kitabı yayımladı.

Gazikültür AŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Yakar, yazılı açıklamasında, kentin çok zengin bir habitata sahip olduğunu belirtti.

Amanos Dağları, İslahiye Tahtaköprü Baraj Gölü, Hancağız Baraj Gölü ve Karkamış Taşkın Sulak Alanı'nın birçok sucul ve karasal organizma için beslenme, üreme ve yaşam alanı sunduğuna dikkati çeken Yakar, Gaziantep'te tespit edilen 2 binin üzerinde bitkinin 200 kadarının endemik olduğunu ifade etti.

Yakar, omurgalı ve omurgasız hayvan türleri açısından zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olan, Gaziantep'in güneybatısında yer alan Amanos Dağları'nın, Türkiye'nin önemli gen merkezlerinden biri olduğuna işaret ederek, Huzurlu Yaylası'nda 700'ün üzerinde farklı bitki türü ve yaban hayatı ile eşsiz bir yaşam alanı sunulduğunu vurguladı.

Gaziantep ve çevresinin, Türkiye kuş dünyasında özel bir yere ve öneme sahip olduğunu dile getiren Yakar, bu açıdan Dr. Hüseyin Meşe tarafından hazırlanan "Gaziantep Semalarında Görülen Kuş Türleri" adlı kitabın önemli olduğuna dikkati çekti.