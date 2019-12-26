Gaziantep Sinagogu’nda 40 Yıl Sonra Hanuka Bayramı

Gaziantep’te 1979 yılından beri atıl durumdaki Gaziantep Sinagogu’nda, 40 yıl sonra, restorasyonun tamamlanmasının ardından Hanuka Bayramı kutlandı.

Yahudiler tarafından “ışık bayramı” olarak adlandırılan Hanuka, 40 yıl sonra dünyanın dört bir yanından gelen Gaziantepli Museviler tarafından kutlandı. Museviler kenti terk ettiği için en son 1979 yılında kutlanan bayram, Gaziantep Sinagogu’nun restorasyonunun tamamlanmasının ardından yıllar sonra tekrar kutlandı.

Museviler’in baskıdan dolayı 2 bin 300 yıllık evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyleyen Türk Musevi Cemaati Lideri İshak İbrahimzadeh, “Buradaki Gaziantepli kardeşlerim belki Gaziantep’ten çıktılar ama Gaziantep onların içinden çıkmadı” dedi.

Kutlamaya Türk Musevi Cemaati Lideri İshak İbrahimzadeh, Türkiye Musevileri Hahambaşısı Rav İsak Haleva, Hahambaşı Müşaviri Yaşar Bildirici, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Asım Güzelbey’ın yanı sıra İsrail ile diğer ülkelerden gelen çok sayıda Gaziantepli Musevi katıldı.