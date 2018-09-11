Gaziantep’te 220 bin liralık tanıtım filmi tartışması

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı, CHP’li Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sucu ve Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Fatma Şahin’in sert tartışmasına sahne oldu.

Sözcü gazetesinin haberine göre, Gaziantep’in, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) “Yaratıcı Şehirler Ağına” dahil edildiğini hatırlatan Başkan Şahin’in 20-22 Eylül tarihlerinde GastroAntep Festivali'nin düzenleneceğini duyurması ve tüm meclis üyelerini bu festivale davet etmesi üzerine CHP’li Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sucu söz aldı.

CHP’li Sucu; gastronomi kenti Gaziantep'in çok pahalı bir şehir haline geldiğini sıradan lokantalarda dahi 100 gram kebabın bir kilo et fiyatına satıldığını söyledi.

3 DAKİKALIK FİLMİN MALİYETİNİ SORDU



Sucu’nun Fatma Şahin’in hem seslendirip hem de kısa bir bölümünde yer aldığı 3 dakika 10 saniyelik filmin ihalesinin hangi firmaya kaça verildiğiyle ilgili sorusuna Başkan Şahin çok sert tepki gösterdi.

“SİZ OYNAYIN, PARASINI CEBİMDEN ÖDERİM”



Sucu’nun filmin maliyetinin 220 bin liraya olduğu ve bununla ilgili kamuoyunda büyük yankı olduğunu söylemesi üzerine Şahin, “Bu yankı sadece CHP’de buldu, esefle kınıyorum. Bu filmin aynı kalitesinde siz oynayın, bundan daha ucuzunu yapın ben kendi cebimden ödeyeceğim. Bu filmin aynısını yapın bu kardeşiniz cebinden ödemezse şerefsizdir” diyerek masaya yumruğunu vurdu.