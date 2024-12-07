Gaziantep'te 5 bin 113 konut tekim edildi! Bakan Kurum: 'Sözümüz devlet sözüdür, bu devletin eli yetimin omzundadır'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın felaketinin ardından deprem bölgesindeki 11 ilde yeniden inşa ve ihya çalışmaları hızla tamamlanıyor. Dünyanın en geniş inşaat sahasının kurulduğu deprem bölgesinde 160 bin işçi ile sağlam zeminler üzerine inşa edilen güvenli konutlar hızla yükseliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bulunan Güneyşehir Mahallesi’nde 5.113 Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni gerçekleştirildi.

“11 İLİN ACISI HEPSİNDEN FARKLIYDI”

Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin hemen ardından İslahiye ve Nurdağı’nda olduğuna dikkat çekerek, “O ilk saatlerde, buradaki yıkımı gördüğümde, hep şunları düşündüm. Bildiğiniz gibi depremler sonrasında Elazığ’da, Malatya’da, İzmir’de olmuştuk. Benzer bir gayreti; Kastamonu Bozkurt’ta, Bartın’da, Artvin’de sellerde göstermiştik ama 11 ilimizde yaşadığımız yıkım ve acı; bunların hepsinden farklıydı. Gözyaşlarımızı içimize akıttık ve tüm ekibimizi seferber ettik. Hemen kollarımızı sıvayarak yollarımızı açtık, hızlıca altyapımıza giriştik, enkazları kaldırıp yuvalarımızı inşa ettik” dedi. Teslim edilen konut sayısının eylülde 100 bine, ekimde 130 bine, kasımda 155 bine ulaştığını belirten Bakan Kurum, “İnşallah daha hızlı çalışacağız, 2024 yılını 200 bin konutla kapatacağız. 200 bin depremzede ailemiz, yeni yılı sıcak yuvalarında karşılayacak” diye konuştu.

GAZİANTEP’TE TESLİM EDİLEN KONUT SAYISI 24 BİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Bakan Kurum, Gaziantep’teki inşa çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Gaziantep’te 21 bin yeni yuva ve iş yerimizde artık hayat başladı. Yılsonuna kadar bu sayıyı 24 binin üzerine çıkarmanın mücadelesi içerisindeyiz. Allah’ın izni, Cumhurbaşkanımızın liderliği, al bayraklarıyla bu meydanı dolduran sizlerin dualarıyla 2025 yılı sonunda Gaziantep’imizde, yuvasına girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak. Deprem bölgesinde evine kavuşmamış tek bir kardeşimizi bırakmayacağız."

“SENİN SÖZÜN, ENKAZDAN ÇIKAN YAVRUYA MERHEM OLMUYORSA, NEYE YARAR?”

Muhalefetin eleştirileriyle ilgili de konuşan Bakan Kurum şöyle devam etti:

"Bu dertsizleri, inşa ettiğimiz onca esere çamur atanları, milletimize hayal satanları ne biz ne tarih ne de aziz milletimiz affetmeyecek. Seçimden önce depremzedelere bedava konut vereceğiz deyip umut tacirliği yapanları, seçimden sonra hiçbirini hatırlamayanları ne bugün ne yarın asla muhatap almayacağız. İşte buradan onlara sesleniyoruz; çok çalışmak bize, boş konuşmak size. Milletiyle el ele verip gece gündüz çalışıp yuva kurmak bize atmak size... Gayretle milletiyle beraber koşmak bize, hayretle seyretmek size. Hala devlete akıl, millete söz veriyorlar. Ya senin sözün, enkazdan çıkan bir yavruya merhem olmuyorsa, neye yarar? Senin gücün, millete hizmet etmiyorsa neye yarar? Senin elin, yetimin başını okşamıyorsa neye yarar? Senin dizin, bir garibin önünde kırılmıyorsa neye yarar? O garibin sorununu çözmüyorsa neye yarar?"

“BU DEVLETİN GÜCÜ, MİLLETİNİN HİZMETİNDEDİR”

Devletin depremin yaralarını sarmak için seferber olduğunun altını çizen Bakan Kurum, “Hamdolsun bu devletin gücü, milletinin hizmetindedir. Bu devletin eli, yetimin omzundadır. Bu bizim sözümüzdür, devletin sözüdür, Recep Tayyip Erdoğan’ın sözüdür. Onlar ne derse desin, onlar hangi hesap içinde olursa olsun. Biz, milletimize daha sıkı sarılacağız. Milletimizin gayesine ulaşmasını ne bize çamur atanlar ne de Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet edenler engelleyebilecek” şeklinde konuştu.

“MUHTEŞEM TÜRK ŞEHİRLERİNİ, TÜM DEPREM BÖLGESİNDE KURACAĞIZ”

“Devlet-millet el ele; huzuru, beraber inşa edeceğiz” ifadesini kullanan Bakan Kurum konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz sizlere bir söz verdik. 22 yıldır bu sözleri tutmak için gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı’na yaraşır muhteşem Türk şehirlerini işte burada Gaziantep’te, tüm deprem bölgesinde kuracağız. Size söz, tüm ekibimizle dün buradaydık, bugün buradayız, yarın da burada olacağız. Mücadelemize, son konut teslim edilinceye kadar aşkla, azimle, kararlılıkla devam edeceğiz. Kardeşliği, beraber büyüteceğiz. Mutluluğu, her yuvamızda yeniden yükselteceğiz. Emin olun şu yaptığımız işleri tüm dünya gıpta ile izliyor, hayret ediyorlar. 3 ayda burada kamp kurduk. Bakanlığımızı buraya taşıdık. Burada 11 ilde 180 bin konutun temelini attık dile kolay…"