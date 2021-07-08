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  4. Gaziantep'te acı olay! Üzerine tavan düşen işçi hayatını kaybetti

Gaziantep'te acı olay! Üzerine tavan düşen işçi hayatını kaybetti

08.07.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te müstakil evin tadilatını yaptığı sırada tavanı üzerine çöken işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Şehitkamil ilçesi bağlı Eyüpsultan Mahallesi 71. No'lu sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 2 katlı müstakil evin birinci katında tadilat yapıldığı esnada evin tavanı Hasan K. isimli yabancı uyruklu işçinin üzerine çöktü. Ağır yaralanan işçi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Talihsiz işçinin, cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Gaziantep
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of off hep fakir fukaraya oluyr

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