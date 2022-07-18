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Gaziantep'te aile içi dehşet! Baba ile oğlun bıçaklı kavgası cinayetle sonuçlandı

18.07.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te, baba Salih Necar ile oğlu Muhammed Necar'ın bıçaklı kavgası cinayetle bitti. 19 yaşındaki Muhammed Necar, tartıştığı babası Salih Necar tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası oğlunu öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı baba Salih Necar gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te aile içi dehşet! Baba ile oğlun bıçaklı kavgası cinayetle sonuçlandı

Gaziantep'te, 19 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Necar, tartıştığı babası Salih Necar tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, gece geç saatlerde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Salih Necar (39) ile oğlu Muhammed Necar (19) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Baba-oğul, kavga sırasında birbirine kesici aletlerle saldırırken 19 yaşındaki genç, babasının bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Muhammed Necar'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI BABA GÖZALTINA ALINDI

Oğlunu öldürdüğü iddia edilen baba Salih Necar ise olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan babanın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Babası tarafından öldürülen gencin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

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Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi. (İHA)

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Gaziantep
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