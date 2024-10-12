Gaziantep'te aile katliamı! Eşi ve 4 çocuğunu öldürüp intihar etti

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi 43 No’lu Sokak’taki bir evde meydana geldi. İddialara göre psikolojik sorunları olan Ahmet Demir, eşi Emine Demir (30) ile çocukları Medine (11), Eda Nur (9), Azra (5) ve Yusuf Demir'i (4) tabancayla öldürdü.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Ahmet Demir daha sonra aynı silahla kendi başına ateş ederek yaşamına son verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Mahallelinin yaşanan katliamdan sonra sokağa döküldüğü görüldü. Polisler olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri hala devam ediyor.