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Gaziantep'te aile vahşeti! Önce eşini öldürdü, sonra oğlu ve damadını ağır yaraladı

13.05.2024 00:57
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Gaziantep'te aile içi tartışma kanlı bitti. Cinnet getiren bir şahıs, tüfekle eşini öldürdükten sonra oğlu ve damadını ağır yaraladı. Katil zanlısı, olay sonrası gözaltına alındı.

Gaziantep'te aile vahşeti! Önce eşini öldürdü, sonra oğlu ve damadını ağır yaraladı

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşadıkları evdeki aile içi tartışma sonrası cinnet getiren Halil Özdemir (46), eline aldığı tüfekle eşi Zeynep Özdemir (44), oğlu İbrahim Eren Özdemir (15) ve damadı Hanifi Bozkurt'a (23) ateş etti. Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

EŞİ ÖLDÜ, OĞLU VE DAMADI AĞIR YARALI!

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesinde tüfekle vurulan Zeynep Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan İbrahim Eren Özdemir ile Hanifi Bozkurt ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim Eren'in durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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GÖZALTINA ALINDI!

Cinnet getirerek eşini öldüren, oğlu ile damadını da ağır yaralayan katil zanlısı Halil Özdemir ise olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(iha)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep cinnet aile içi şiddet
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