Gaziantep'te akılalmaz olay! Camide namaz kılma taklidi yaparak cep telefonunu çaldı

Bu tip hırsızlık olaylarının camide sık sık olduğunu anlatan cami imamı Halil Söylemez ise hırsızların kameraya rağmen hırsızlık yapmaktan çekinmediğini dile getirdi.

Safta namaza duran Yogun, çalmaya başlayan telefonunun sesini kısarak secdeye eğilirken ayağının dibine bırakıyor. O esnada Yogun’un arkasına gelen hırsız, namaz kılma taklidi yaparak Yogun’un arkasına oturuyor. Yogun’un secdeye gitmesini bekleyen hırsız, Yogun secdeye eğildiğinde telefonu alarak hızla camiden çıkıyor. Telefonunun çalındığını kamera kayıtlarını izledikten sonra anladığı aktaran Adnan Yogun, daha önce camide böyle bir şeyle karşılaşmadığını kaydetti.

"HIRSIZ NAMAZ KILIYORMUŞ GİBİ YAPARAK TELEFONU ALIP KAÇIYOR"

Cami işyerine yakın olduğu için ezan okunduktan camide cemaatle namaz kılmak istediğini paylaşan Yogun, camiye gelip en ön safta farz namazına durduğunu söyledi. Namaza başladıktan sonra telefonunun çalmaya başladığını belirten Yogun, “Telefonu namaz esnasında iç cebimden çıkarıp tuşuna basarak sesini kıstım. O esnada secdeye eğilirken telefonu ayağımın kenarına koydum. Namazı bitirdikten sonra ayağımın dibine baktığımda telefonu göremedim. Telefonumun nasıl alındığını anlamadım. Namaz bittikten sonra çevreme baktım aradım ama telefonu bulamadım. Durumu hocaya ilettim. Kamera kayıtlarını inceledik. Kayıtlarda hırsızın arkadan gelip namaz kılıyormuş gibi yaparak biz secdedeyken telefonu alıp kaçtığını gördük” dedi.

"HIRISZ 5 KİLOMETRE ÖTEYE YÜRÜYEREK GİTMİŞ"

Camide daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığını dile getiren Yogun, “Olaydan sonra aklıma telefona yüklediğim bir uygulama geldi. O uygulamadan telefonun konum bilgisini görebiliyorduk. Uygulamadan telefonun nerede olduğuna baktık. Camiden Şehreküstü kavşağına kadar yürüyerek gittiğini tespit ettik. Birkaç defa aradık açmadı. Sonra telefonu kapattı. Kısıtlama olduğu halde elini kolunu sallayarak buraya gelmesi tuhaf bir durum. Hiçbir uygulamaya nasıl yakalanmamış? Camiden 5 kilometre öteye yürüyerek gitmiş. Nasıl gidebiliyor?” ifadelerini kullandı.