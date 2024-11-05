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Gaziantep'te amca çocuklarının silahlı kavgası kanlı bitti: 2 kardeş öldü, 1'i ağır 2 yaralı

05.11.2024 19:19
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Gaziantep'te amca çocukları arasında kız alma meselesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti. Sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te amca çocuklarının silahlı kavgası kanlı bitti: 2 kardeş öldü, 1'i ağır 2 yaralı

Olay, Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, amca çocuğu kuzenler arasında kız alma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga sırasında kurşunların hedefi olan 4 kişi yaralandı.

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YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken 2'si ağır 3 yaralı ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı.

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Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Eyüp K. de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan hastanede tedavisi devam eden yaralılardan Muhittin K.'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı kavgada hayatını kaybeden ve kardeş oldukları öğrenilen Mehmet ve Eyüp K.'nin cenazeleri, tamamlanan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)
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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep silahlı kavga
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