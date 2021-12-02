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Gaziantep'te baba, 2 aylık bebeğini acımasızca dövmüştü! Sosyal medyada gündem olan iddiayla ilgili hastaneden açıklama

02.12.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te baba şiddetine maruz kalan 2 aylık bebeğin öldüğü yönündeki haberlere, tedavi gördüğü hastaneden yalanlama geldi. Hastaneden yapılan açıklamada bebeğin tedavisinin yoğun bakımda titizlikle sürdüğü belirtildi.

Gaziantep'te baba, 2 aylık bebeğini acımasızca dövmüştü! Sosyal medyada gündem olan iddiayla ilgili hastaneden açıklama

Gaziantep’te, babası tarafından şiddete maruz kaldıktan sonra ağır yaralanan 2 aylık bebeğin özel bir hastanede tedavisi sürerken, sosyal medyada yayılan bebeğin öldüğü ile ilgili paylaşımlara hastaneden cevap geldi. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten hastane bebeğin sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Bebeğin, durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Cengiz Bayram, “Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya organlarında şiddete uğrayan bebeğin öldüğüne dair haberler yayınlanmıştır. Ancak bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Cihan bebeğin hastanemiz yoğun bakımındaki tedavisi büyük bir titizlikle devam etmektedir. Cihan bebeğin sağlığına kavuşması herkes gibi bizlerin de en büyük temennisi ve duasıdır. O nedenle doktor ve bütün çalışanlarımız ile sizlere Cihan bebek ile ilgili sevindirici haberler verebilmek, bebeğimizi mutlu yarınlara hazırlayabilmek için büyük bir gayretle çalışmaya devam etmekteyiz. İnanıyoruz ki, sizlerin duası ve sevgisi, bizlerin çabasıyla bebeğimiz yaşama yeniden gülümseyecektir” diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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