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Gaziantep'te bağ evinde korkunç olay! Babasını öldürdü, ardından intihar etti

08.09.2022 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te bir bağ evinde yaşanan korkunç olayda, baba ile oğlu arasında yaşanan tartışma aile faciasıyla bitti. Orhan Adıgüzel, kavga ettiği babası Halil Adıgüzel'i kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Ardından ise 26 yaşındaki Adıgüzel kendisi iple asarak intihar etti. Uzun süre baba oğuldan haber alamayan yakınları ise eve geldiklerinde acı dolu manzarayla karşılaştı.

Gaziantep'te bağ evinde korkunç olay! Babasını öldürdü, ardından intihar etti

Gaziantep'teki dehşet veren olay gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bağ evinde bekçilik yapan Halil Adıgüzel (56) ile psikolojik sorunları olduğu öğrenilen oğlu Orhan Adıgüzel (26) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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KAVGA ETTİĞİ BABASINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Orhan Adıgüzel, babası Halil Adıgüzel’i kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra kendisini de iple asan Halil Adıgüzel yaşamına son verdi. Baba ve oğlundan haber alamayan aile yakınları eve geldiklerinde cansız bedenlerle karşılaştı.

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KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTILAR

Aile yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Baba- oğulun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
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Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)


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