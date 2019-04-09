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Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 09:00 | Son Güncelleme

Gaziantep'te Beykent-Narlıtepe hattında yolcu taşıyan ve kontrolden çıkan belediye otobüsü devrildi. İlk bilgilere göre, kazada yaralanan 19 kişi kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesine ait otobüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

Beykent-Narlıtepe seferini yapan Mehmet Küçükler idaresindeki 27 ADK 21 plakalı belediye otobüsü, Yavuzeli Caddesi Otogar Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 S 4203 plakalı işçi servis minibüsü ile refüjdeki ağaçlara ve elektrik direğine çarparak devrildi.

Kazada yaralanan otobüsteki 19 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, otobüsün kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep yolcu otobüsü Kaza

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