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Gaziantep’te bıçaklanıp boğazı kesilmiş kadın cesedi bulundu

16.11.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te, boş arazide boğazı kesilmiş ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış, kadına ait cansız beden bulundu.

Gaziantep’te bıçaklanıp boğazı kesilmiş kadın cesedi bulundu

Olay, öğle saatlerinde, Belkız Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arazide, kanlar içinde hareketsiz yatan kadını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, üzerinde kimlik bulunmayan 40 yaşlarındaki kadının boğazı kesilip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

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Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından cansız beden, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Polis, kadını öldüren kişi ya da kişilerin tespit edilip, yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep
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