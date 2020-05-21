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Gaziantep'te bir ilçenin kabusu olan hırsız yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 09:22 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nizip ilçesine dadanan ve 29 ayrı suçtan kaydı bulunan hırsız, polisin titiz çalışması sonucu yakayı ele verdi.

Gaziantep'te bir ilçenin kabusu olan hırsız yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde son 15 günde bir iş yeri, iki otomobil ve üç motosiklet hırsızlığı olmak üzere yedi ayrı olayın yaşanması sonucu çalışma başlatan asayiş ekipleri, olayların yaşandığı bölgelerdeki tüm kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemeyle bir ilçenin kabusu haline gelen şüphelinin kimliği tespit edildi.

29 AYRI SUÇTAN KAYDI BULUNUYOR

Kimliği tespit edilen şüpheli polisin takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan incelemesinde 29 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilirken hırsızlık suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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