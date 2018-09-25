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Gaziantep'te bir okul... Öğretmen ilkokul öğrencilerini kıbleye çevirip 'zemzem' suyu içirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 09:25 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bir ilkokulda Arif Özbek adındaki öğretmen çocukları kıbleye çevirerek zem zem suyu olduğunu ifade ettiği suyu içirdi. Okul müdüründen olayla ilgili açıklama geldi...

Gaziantep Şehitkamil - Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu İlkokulu’nda, Arif Özbek adındaki ilkokul öğretmeni çocukları kıbleye çevirerek zemzem suyu olduğunu söylediği suyu içirdi.

Tüm sınıftaki ilkokul öğrencilerini ayağa kaldıran öğretmen, çocukları kıbleye doğru döndürdü. Çocukların ellerindeki bardaklarda bulunan, zemzem suyu olduğunu söylediği suları “az az” içmelerini söyleyen öğretmen Arif Özbek, çocuklara, “inşallah dualarınız kabul olur. Niyetiniz kabul olur inşallah” diyor.

Odatv'nin telefonla ulaştığı Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu İlkokulu'nun Müdürü Ömer Boztaş, öğretmenle ilgili şu an herhangi bir soruşturmanın olmadığını söyledi. Bu olayın kendisine sözlü olarak iletildiğini söyleyen Müdür Ömer Boztaş, öğretmeni müfredatın dışına çıkmaması yönünde sözlü olarak uyardığını ifade etti. Müdür Boztaş, videoyu görmediğini ve konuya ilişkin net bilgisinin olmadığını da söyledi.

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Gaziantep Şehitkamil - Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu İlkokulu arif özbek Zemzem Suyu kıble öğretmen

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Okuyucu Yorumları 74 yorum
utanmazlar birde kötü bir şey gibi olay görüntüler diye yazmış.bunda ne kötülük var.çocuk islam ülkesinde okuyor.dinimiz islam.çocuk kıblenin önemini zemzem suyu içince kıbleye dönülmesi gerektiğini bilmesi gerekir.ne kötülük varda böyle haber yapıyorsunuz
araplar gibi olduracaklar bizleri. arapların hali de ortada. din afyondur.
Zemzem suyu kıbleye dönüpte içilir öğretmen doğru olanı yapmış
Sayın hocam ellerinden öperim senin gibi Hocalar İnşallah hayatımızdan eksik olmasın çocuklarımızı eğitirsin
sen ahlaklı eğitimli dürüst insan yetiştir geri zekalı o çocuklar zaten yolunu bulur
Ne var bunda allah aşkına o sınıftaki öğrencilerin tamamının müslüman olduğuna eminim zemzem suyu içilirken kıbleye dönmek ve ayağa kalkmakta sünnettir öğretmende hacca gitmiş veya umre yapmış ve dönüşte öğrencilerine zemzem suyu ikram etmiş Allah razı olsun öğretmenden
skandal mı ? nesi skandal bu haberin
Bu nasıl bir haberdir. Zemzemsuyuysa bunun neresi kötü. Yine algı mı oluşturulmaya çalışılıyor. İltica hortladı diye. Unutmadık daha o günleri
Aman ne buyuk skandaaalll ! Kıbleye donmelerimi skandal ? yoksa Zemzem içmelerimi skandal ? He diyeceksiniz ki,ilkokul çağındalar ! İnsan ömrünün yaşı ve zamanımı varmış? Mynet allayıp pullayıp gaza getirmekte de eline su dökülmez vesselâm !
Kardeşim bir okulda öğretmen öğrencilerine çikolata;dondurma veya kola gibi bazı yiyecek ve içecekleri ısmarladımı sorun olmuyorda neden MÜSLÜMAN OLAN HER İNSANIN içmesi gereken suyu ÖĞRETMEN İKRAM edince bu kadar sorun oluyor.. şimdi kalkar içimizdeki ERMENİ VE HIRİSTİYANLAR olayı provakosyana çevirirler.. Kendi dinimizin kutsal suyu olan ZEMZEM SUYU nu öğretmenin neden içirdiğini haber yapacağınıza ÜNİVERSTELER in önlerinde ellerinde SAHTE İNCİL ile MÜSLÜMAN ÖĞRENCİLERE misyonerliği aşılayan insanları eleştirin..ELHAMDÜLİLLAH MÜSLÜMANIZ ZEMZEM SUYU da her insana nasip olmaz..
Son hızla geriye doğru giden kafalar..
“Dünya 15 yaşından küçüklere din dersi vermeyecek kadar dürüst olursa, belki o zaman ona umut besleyebiliriz. ” Arthur Schopenhauer
Hoca efendi sen umreden mi geldin yoksa kabeden mi geliyorsun hayırdır, çocuklarımızın kafalarını böyle saçma sapan hareketlerle bulandırıyorsunuz...* nedir bu ya Allah aşkına azıcık kendinize gelin yeterrrr
ne var bunda arkadaş ne var !!!! bende tecavüz etmişler sandım !!!! elin papazı gelip su serpse medeniyet olur
Yuh ya buda haber mi şimdi. Okulda namaz kılınıyor diye yapılan haberlerden ne farkı var bunun. Ne olmuş zemzem suyu içirdiyse. İrtica mı hortlamış. Öküz gibi bir yudumda içeceğine yudum yudum içmesini öğretmiş. Kıbleye döndürüp şarap içirse bunu haber yapmazsınız. Ulkemiz ne çektiyse bu haberler bu bölücülük yüzünden çekti.
Allah belanı versin, sana zorla rakı içiren varmı hanzo
sevgili mynet genelde laikliğe yakın bir insanımdır ama bu bizim dinimizin bir gereğidir ve hacdan gelen insanı ziyarete gidince onun getirdiği zemzem suyu böyle içilir yani bunda yanlış bişey yok hatta çocukların öğrenmesi iyi olmuş bence
Çok saygısız insanlarsınız sanki hoca suç işlemiş gibi haber yapıyorsunuzBu toplumun ekser çoğunluğu çocuklarına şifa diye zemzem suyu içirirBirazcık toplumun kutsallarına saygınız olsun
NE VAR BUNDA İYİCE ABARTTINIZ ARTIK. GEVUR YAPMAZ BU HABERİ. SANKİ MÜSLÜMAN DEĞİLİZ, HİÇ ZEMZEM SUYU İÇMEMİŞİZ GİBİ SAÇMA SAPAN ŞEYLERİ HABER YAPIYORSUNUZ.
arka fonda korku gerilim müziği de çalsanız tam olurdu. Ne skandalı!!! Namaz kılan çocuklara da bu tür haberler yapılırdı eskiden. O devir biteli çok oldu. uyandı milllet. Elhamdülillah..
ne var bunda, keşke her okulda olsa,özellikle Üniversiteside,alkolden karaciğeri isyan edenlere şifa olur belki...mezuniyet balolarında kimse ses çıkarmıyor öğretmen öğrenci karşılıklı içerken...
zemzem kabede hz ismailin bebe iken anası su aramaya çıktığı bir anda hz ismail ayağını debelerken çıkan su dur adıda zem zem (dur dur ) türkçe anlamıdır. edeben memleketimize gelen bu zem zem kıbleye karşı dönülür ayakta içilir .hoca çocuklara bunu uygulamalı göstermiş. ne var bunda ki haber yapmışsınız ama iyikide haber yapmışsınız kaç kişi zemzemin nasıl içileceğini öğrendi tekrikler mynet haber
o icirdigi raki yada bira olsa cagdas modern medeni olurdu kahraman olurdu o ogretmen. ben gurur duydum o ogretmenle. musluman bir ulkede yasiyoruz olmasi gereken bu
Zamanında Cuma namazına giden öğrencileri de ana haberlerde karalayıp millete öcü gibi göstermeye çalışıyordunuz. Bunların hesabı ağır olur ben size diyim.
zemzem suyu içmenin adi skandal olmuş vay arkadaş. uğur dündar in şak-şakciligini mi yapiyorsunuz?
ne yapacaklarını şaşırdı lar yalaka 2 gun sonra okul müdürü yaparlar
aman Allahım bu nasıl skandal bir görüntü..bir müslüman ülkesinde bir öğretmen nasıl müslüman çocuklara zemzem suyu içirir..şarap içirseydi nolurdu tebrik mi yağardı öğretmene çağdaş medeniyet seviyesine ulaştırdığı için...yapmayın değerlerimizi bize kötü gibi yanlış gibi sunmayı bırakın..
Bilim bilim bilim Allah insanlara sadece akıl vermiş bu şarlatanlar hala islamı yozlaştırıyorlar haclıların müslüman olmadığı halde neden islam ülkelerinden ileri olduklarını akıllarını kullandıklarını cocuklara öğreteceğinize hala bu saçmalıklara bel bağlatıyotsunuz...
Biz yönümüzü kıbleye dönüyoruz batıya değil bunun neresi skandal my net? Attığınız ayrıştırıcı manşetler geride kaldı artık...
Dinimizi ve degerlerini ocu gibi gosteren zihniyetin ALLAH belasini versin. Haber mi lan bu
Zemzem suyu kıbleye dönüpte içilir öğretmen doğru olanı yapmış
Sınıfa girip cinselliği anlatsa bu kadar tepki göstermezlerdi...Ancak ondan anlıyorlar ya
Çok büyük olay sanki. Zemzem suyu o şekilde içilir.
Çocuklarımızı eğitime,bilime yönlendirelim...ortadoğunun hali ortada...
Oda tv gibi zihniyet yüzünden akparti zirveden düşmüyor. Be akıl zenginleri yakın zamanda hacılar hacdan döndü öğretmen de çocuklara ikram etmiş zemzem içme geleneği bu şekilde olur. Öküz altında buzağı aramayın artık.
şoookkk şookkk şookk.. alıştık artık iplemeyin
ulan yaptığınız habere zemzem suyu kıbleye dönerek içilir ilk kez mi duydunuz...
Hemen asalım bu öğretmeni. Hristiyan olan bir ülkede nasıl böyle müslümanca hareketler edebilir. Tez kellesi vurula, taksim meydanında sallandırıla.
zemzem suyunun faydalarına gelince haber yapmasını biliyorsunuz utanmasanız öğretmeni öldürcekler ya
haber mi simdi bu
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