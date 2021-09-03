Gaziantep'te boğulan gencin son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı

Olay, dün akşam saatlerine doğru Gaziantep’in Karkamış ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Fırat Nehri'ne serinlemek için giren bir genç ile dört çocuk, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Gencin ve çocukların suda çırpındığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Suda çırpınan 5 kişiden dördü vatandaşlar ve ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan gençler 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, 20 yaşındaki Süleyman Çınar'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı.

SON ANLARINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Hayatını kaybeden Süleyman Çınar'ın boğulmadan öncesi son anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler, nehrin ortasında aynı aileden bireyleri ile yüzen Süleyman Çınar'ın çırpınması dikkat çekti. Görüntülerin sona ermesinin ardından Süleyman Çınar ile yanındaki yakınları akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılan Süleyman Çınar, çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı. Çınar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, sudan çıkarılan diğer 4 kişinin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından bölgeye koşan ve Süleyman Çınar'ı sudan çıkaran vatandaşlar o anları anlattı. Olayı görür görme müdahale etmeye başladıklarını söyleyen vatandaş, "Olayı duyunca kayıkla nehirde yukarıdan aşağıya doğru hareket etmeye başladık. Nehir içerisinde diplere baka baka hareket ettik. Bir süre ilerledikten sonra ölen genci gördük. Bir arkadaşımız nehre girerek çıkardı ve tekneye genci aldık. Suya beş kişi girmişti, diğerlerinde bir sorun yoktu. Ama bu genç dibe batmıştı. Çıkardıktan sonra tekneye aldık ve hızlı bir şekilde ambulansa teslim ettik" dedi.

CENAZE AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Fırat Nehri'nde boğularak hayatını kaybeden Süleyman Çınar'ın cenazesi olay yeri ve Nizip Devlet Hastanesindeki incelemelerin ardından gece saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, Adli Tıp Kurumu'nda sabah saatlerinde yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Asri Mezarlık'ta defnedileceği öğrenilirken, bir çocuk babası gencin ailesi, vatandaşları serinlemek için tehlikeli sulara girmemeleri konusunda uyardı.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.



Kaynak: İHA

