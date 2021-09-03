HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep'te boğulan gencin son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı

Gaziantep'te boğulan gencin son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı

03.09.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde boğularak hayatını kaybeden gencin son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi işlemleri sonrası ailesine teslim edilirken, sudan çıkarılan diğer 4 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaya ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar ise o anları anlattı.

Olay, dün akşam saatlerine doğru Gaziantep’in Karkamış ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Fırat Nehri'ne serinlemek için giren bir genç ile dört çocuk, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Gencin ve çocukların suda çırpındığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Suda çırpınan 5 kişiden dördü vatandaşlar ve ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan gençler 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, 20 yaşındaki Süleyman Çınar'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı.

SON ANLARINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Hayatını kaybeden Süleyman Çınar'ın boğulmadan öncesi son anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler, nehrin ortasında aynı aileden bireyleri ile yüzen Süleyman Çınar'ın çırpınması dikkat çekti. Görüntülerin sona ermesinin ardından Süleyman Çınar ile yanındaki yakınları akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılan Süleyman Çınar, çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı. Çınar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, sudan çıkarılan diğer 4 kişinin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından bölgeye koşan ve Süleyman Çınar'ı sudan çıkaran vatandaşlar o anları anlattı. Olayı görür görme müdahale etmeye başladıklarını söyleyen vatandaş, "Olayı duyunca kayıkla nehirde yukarıdan aşağıya doğru hareket etmeye başladık. Nehir içerisinde diplere baka baka hareket ettik. Bir süre ilerledikten sonra ölen genci gördük. Bir arkadaşımız nehre girerek çıkardı ve tekneye genci aldık. Suya beş kişi girmişti, diğerlerinde bir sorun yoktu. Ama bu genç dibe batmıştı. Çıkardıktan sonra tekneye aldık ve hızlı bir şekilde ambulansa teslim ettik" dedi.

CENAZE AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Fırat Nehri'nde boğularak hayatını kaybeden Süleyman Çınar'ın cenazesi olay yeri ve Nizip Devlet Hastanesindeki incelemelerin ardından gece saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, Adli Tıp Kurumu'nda sabah saatlerinde yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Asri Mezarlık'ta defnedileceği öğrenilirken, bir çocuk babası gencin ailesi, vatandaşları serinlemek için tehlikeli sulara girmemeleri konusunda uyardı.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıyafetleri yırtılınca anladı! Büyük göğüslerinden kurtulduğunu sandı ama...Kıyafetleri yırtılınca anladı! Büyük göğüslerinden kurtulduğunu sandı ama...
Mide bulandıran olay! Gözünden çıktıMide bulandıran olay! Gözünden çıktı
İstanbul'un aşı raporu! İşte ilçe ilçe aşılama oranlarıİstanbul'un aşı raporu! İşte ilçe ilçe aşılama oranları
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Konuşulan lisanı anlamadım
Ben normalde nehirden,gölden denizden pek korkmam. Ama bu sene Şanlıurfa Birecik te Fırat nehrini gördüğümde ürperdim. Suya bakarken bile korktum. Kenarında gezerken veya köprüden geçerken bile insanın içi ürperiyor. Çok tehlikeli.Bile bile ölüme gitmek demek bu resmen istemsiz intihar. Allah rahmet etsin gencimize ama çok dikkat etmek ve sorumsuzca hareket etmemek lazım. Ailesine sabır diliyorum.

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge! Yarın başlıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge! Yarın başlıyor

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Uzmanlar uyarıyor: Yine kapanabiliriz

Uzmanlar uyarıyor: Yine kapanabiliriz

Prof. Dr. Uğur Şahin'den üçüncü doz açıklaması

Prof. Dr. Uğur Şahin'den üçüncü doz açıklaması

Cenazede çirkin saldırı! Savunmaları şoke etti

Cenazede çirkin saldırı! Savunmaları şoke etti

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

3 kızını öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı

3 kızını öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı

Çağrılar sonrası flaş 'af' iddiası!

Çağrılar sonrası flaş 'af' iddiası!

"Aşılara dirençli olabilir" diyerek duyurdular! İşte yeni kâbus

"Aşılara dirençli olabilir" diyerek duyurdular! İşte yeni kâbus

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.