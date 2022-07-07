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  4. Gaziantep'te camiyi yakmaya çalışmıştı! Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Gaziantep'te camiyi yakmaya çalışmıştı! Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

07.07.2022 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te bir caminin kapısını benzin dökerek yakmaya çalışan Erdal Arı, götürüldüğü İbrahim Durmuş Aykaç Polis Merkezi Amirliği'nde susma hakkını kullanarak ifade vermeyeceğini belirti. Arı, çıkarıldığı mahkemece “Kamu malına zarar verme” suçundan tutuklandı.

Gaziantep'te camiyi yakmaya çalışmıştı! Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi’ndeki Ökkeş Eruslu Camii’nde gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde camiye tek başına gelen Erdal Arı (50), yanında getirdiği benzini caminin kapısına ve halıya döktü. Döktüğü benzini çakmakla ateşe veren Arı, olay yerinden koşarak uzaklaşırken caminin kapısı ve halısı alevlere teslim oldu. Camiyi yakmaya çalışan kişinin Erdal Arı olduğunu tespit eden polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.

EMNİYET'TE İFADE VERMEDİ

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Götürüldüğü İbrahim Durmuş Aykaç Polis Merkezi Amirliği'nde susma hakkını kullanarak ifade vermeyeceğini belirten Arı, savcılıkta ifade vereceğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Arı, 6. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Emniyette susma hakkını kullanmasına rağmen mahkemede emniyet ifadesini tekrar ettiğini söyleyen şüpheli Erdal Arı, “Kollukta verdiğim ifademe ekleyecek bir husus yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ederim” ifadelerini kullandı.

Şüpheli Arı, ifadesinin ardından “Kamu Malına Zarar Verme” suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

(İHA)

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Gaziantep
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