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  4. Gaziantep'te cenaze hizmetlerinde görevli 3 kişide koronavirüs çıktı

Gaziantep'te cenaze hizmetlerinde görevli 3 kişide koronavirüs çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 19:42 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde çalışan cenaze hizmetleri görevlisi 3 kişi, koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı.

Gaziantep'te cenaze hizmetlerinde görevli 3 kişide koronavirüs çıktı

Gaziantep Valiliği, yaptığı yazılı açıklama ile Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde cenaze hizmetlerinde çalışan 3 personelin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını söyledi. Personelin tedaviye alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu personellerin temaslıları ile ilgili filyasyon çalışmasına başlanmıştır. Mevcut durumla ilgili bütün birimler görevlendirilmiş olup, filyasyon çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın hem kendi sağlıklarını hem de toplum sağlığını korumaları açısından mümkün olduğunca kalabalık oluşturabilecek cenaze merasimlerine katılmamaları ve taziye görevlerini telefon yoluyla yerine getirmelerinin uygun olacağı değerlendirilmektedir."

(DHA)

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