HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Gaziantep'te CHP'liler ve AK Partililer arasında gerginlik çıkmıştı! AK Parti'den tepki geldi: "Hiçbir provokasyon odağı zarar veremez"

Gaziantep'te CHP'liler ve AK Partililer arasında gerginlik çıkmıştı! AK Parti'den tepki geldi: "Hiçbir provokasyon odağı zarar veremez"

10.05.2023 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün Gaziantep'te CHP ve AK Partililer arasında tartışma çıkmış, olay yerinde bulunan CHP'lilerden biri havaya silahla ateş açmıştı. AK Parti'den olaya ilişkin tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye güvenli bir ülkedir ve seçimler güven içinde yapılacaktır. Hiçbir provokasyon odağı Türkiye’nin demokrasi tecrübesine zarar veremez" mesajını verdi.

Gaziantep'te CHP'liler ve AK Partililer arasında gerginlik çıkmıştı! AK Parti'den tepki geldi: "Hiçbir provokasyon odağı zarar veremez"

Ömer Çelik sosyal medya hesabından dün Gaziantep'te yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Çelik, mesajına "Siyasetin özgürce yapılabilmesi için siyasete ve siyasetçiye dönük her türlü şiddetin mahkum edilmesi zorunludur" ifadeleriyle başladı.

"SİLAHLI SALDIRIYI LANETLİYORUZ"

Gaziantep'teki gerginliğe ilişkin tepkisini Çelik, paylaşımının devamında "Gaziantep Gençlik Kollarımıza karşı bazı CHP mensuplarının dün gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı lanetliyoruz" sözleriyle dile getirdi.

"KÖTÜ NİYET VE PROVOKASYON SANDIKTA CEVABINI ALACAK"

Çelik paylaşımlarında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye güvenli bir ülkedir ve seçimler güven içinde yapılacaktır. Hiçbir provokasyon odağı Türkiye’nin demokrasi tecrübesine zarar veremez. Gaziantep teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Türkiye özgür ve güven içinde seçimlere gidiyor. Bir kere daha demokrasi sandığı son sözü söyleyecek. Demokrasi sandığına ipotek koyabileceklerini düşünenler yine yanılacak. Her türlü kötü niyet ve provokasyon yine sandıkta cevabını alacak."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan: Seçimden sonra gündeme taşıyacağızErdoğan: Seçimden sonra gündeme taşıyacağız
Yurt dışından rekor oy! İşte merak edilen rakamlarYurt dışından rekor oy! İşte merak edilen rakamlar
Deprem bölgesindeki öğrenciler için yeni düzenlemeDeprem bölgesindeki öğrenciler için yeni düzenleme
Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik

En Çok Okunan Haberler

Fidyeyi alamayınca kaçırdığı çocuğu öldürdü!

Fidyeyi alamayınca kaçırdığı çocuğu öldürdü!

Yurt dışından rekor oy! İşte merak edilen rakamlar

Yurt dışından rekor oy! İşte merak edilen rakamlar

Konuşanlar’ı sunan Hasan Can "Evlenip ayrıldın herhalde" dedi! "Nasıl anlıyorsunuz" sorusuna yanıtı olay oldu

Konuşanlar’ı sunan Hasan Can "Evlenip ayrıldın herhalde" dedi! "Nasıl anlıyorsunuz" sorusuna yanıtı olay oldu

Sahneden düşen Kibariye hastaneye kaldırıldı! Bakan Koca'dan açıklama

Sahneden düşen Kibariye hastaneye kaldırıldı! Bakan Koca'dan açıklama

Polisin dikkatini çekti! Terörist havalimanında kıskıvrak yakalandı

Polisin dikkatini çekti! Terörist havalimanında kıskıvrak yakalandı

Limana 4 gemi birden yanaştı! O ilçeye turist akını

Limana 4 gemi birden yanaştı! O ilçeye turist akını

İlginizi Çekebilir

Uzun süre küs kalmışlardı! Şaşırtan paylaşım: "Okşanlar..."

Uzun süre küs kalmışlardı! Şaşırtan paylaşım: "Okşanlar..."

Dünyaca ünlü fenomen gözaltına alındı! Düğün kutlaması tepki çekti

Dünyaca ünlü fenomen gözaltına alındı! Düğün kutlaması tepki çekti

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Doğumda skandal! Acılı aileden şoke eden iddia: Doktorlar dikti

Doğumda skandal! Acılı aileden şoke eden iddia: Doktorlar dikti

Futbol oynarken direğe kafasını çarpınca hayatını kaybetti

Futbol oynarken direğe kafasını çarpınca hayatını kaybetti

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.