Gaziantep'te CHP'liler ve AK Partililer arasında gerginlik çıkmıştı! AK Parti'den tepki geldi: "Hiçbir provokasyon odağı zarar veremez"

Ömer Çelik sosyal medya hesabından dün Gaziantep'te yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Çelik, mesajına "Siyasetin özgürce yapılabilmesi için siyasete ve siyasetçiye dönük her türlü şiddetin mahkum edilmesi zorunludur" ifadeleriyle başladı.

"SİLAHLI SALDIRIYI LANETLİYORUZ"

Gaziantep'teki gerginliğe ilişkin tepkisini Çelik, paylaşımının devamında "Gaziantep Gençlik Kollarımıza karşı bazı CHP mensuplarının dün gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı lanetliyoruz" sözleriyle dile getirdi.

"KÖTÜ NİYET VE PROVOKASYON SANDIKTA CEVABINI ALACAK"

Çelik paylaşımlarında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye güvenli bir ülkedir ve seçimler güven içinde yapılacaktır. Hiçbir provokasyon odağı Türkiye’nin demokrasi tecrübesine zarar veremez. Gaziantep teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Türkiye özgür ve güven içinde seçimlere gidiyor. Bir kere daha demokrasi sandığı son sözü söyleyecek. Demokrasi sandığına ipotek koyabileceklerini düşünenler yine yanılacak. Her türlü kötü niyet ve provokasyon yine sandıkta cevabını alacak."

