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  4. Gaziantep’te çöpten vahşet çıktı! Genç kadını öldürüp çuvala koymuşlar…

Gaziantep’te çöpten vahşet çıktı! Genç kadını öldürüp çuvala koymuşlar…

04.06.2024 07:54
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Gaziantep'te dehşete düşüren bir olay yaşandı. Çöp konteynerinde çuval içerisinde boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülmüş kadın cesedi bulundu. Olay sonrası polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını izledikten sonra çöp konteynerine 30 metre uzaklıktaki bir evde de inceleme başlattı.

Gaziantep’te çöpten vahşet çıktı! Genç kadını öldürüp çuvala koymuşlar…

Gaziantep'te çuvala konulup çöp konteynerine atılmış bir kadın cesedi bulundu. Olay sonrası çevredeki bir evde inceleme başlatıldı. Olay, Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi Eski Dülük Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir çöp konteynerine çöp atmak isteyen vatandaşlar çuval içerisinde bir kadın cesedi olduğunu fark etti. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

EVDE ÖLDÜRÜLDÜKTEN SONRA ÇUVALA KOYULARAK ÇÖPE ATILDIĞI İDDİASI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldıktan sonra çöp konteynerinde inceleme başlattı. Ekiplerin ilk incelemesi sonrası yabancı uyruklu olan 25 yaşlarındaki kadının çevredeki bir evde boğazından bıçaklanıp öldürüldükten sonra çuvala koyularak çöpe atıldığı tespit edildi.

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Çöp konteynerinde bulunan kadın cesedi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası kaçtığı tespit edilen katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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4Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep çöp konteyneri çuval
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