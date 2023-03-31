GAZİANTEP'TE DEPREM! 31 Mart deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'dan da hissedildi!

Gaziantep ile ilgili AFAD'dan son dakika açıklaması geldi. Gaziantep'te deprem meydana geldiği aktarıldı. Sarsıntının Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'dan da hissedildiği öğrenildi. İşte 31 Mart 2023 Çarşamba AFAD son depremler listesi...
Gaziantep'te saat 13.56'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin 14.39 km derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.
İşte AFAD'dan yapılan paylaşım:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 31, 2023
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Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:İslahiye (Gaziantep)
Tarih:2023-03-31
Saat:13:56:56 TSİ
Enlem:36.996 N
Boylam:36.568 E
Derinlik:14.39 km
Detay:https://t.co/sPvRGsrPOv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi