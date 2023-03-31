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GAZİANTEP'TE DEPREM! 31 Mart deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'dan da hissedildi!

31.03.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.3 olarak duyuruldu. Sarsıntının Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'dan da hissedildiği aktarıldı. Birçok kişi internette "deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 31 Mart 2023 Çarşamba AFAD son depremler listesi...

GAZİANTEP'TE DEPREM! 31 Mart deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'dan da hissedildi!

Gaziantep ile ilgili AFAD'dan son dakika açıklaması geldi. Gaziantep'te deprem meydana geldiği aktarıldı. Sarsıntının Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'dan da hissedildiği öğrenildi. İşte 31 Mart 2023 Çarşamba AFAD son depremler listesi...

GAZİANTEP'TE KORKUTAN DEPREM

Gaziantep'te saat 13.56'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin 14.39 km derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.

İşte AFAD'dan yapılan paylaşım:


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