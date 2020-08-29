HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep'te dernek lokalinde silahlı çatışma: 6 yaralı

Gaziantep'te dernek lokalinde silahlı çatışma: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 01:51 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bir derneğin lokalinde çıkan tartışmada silahlar kullanıldı. Yaşanan silahlı çatışmada 6 kişi ayaklarından vurularak yaralandı.

Gaziantep'te dernek lokalinde silahlı çatışma: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi havaalanı yolu üzerindeki bir derneğin lokalinde meydana geldi. İddiaya göre, dernek lokalinin lokanta kısmında yemek yiyen iki grup, bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. İki grubun tartışması kısa sürede büyüyünce silahlar kullanıldı. Karşılıklı silahların sıkıldığı olay sonucu 6 kişi ayaklarından vurularak yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise lokalin çevresinde ve içerisinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de lokal içerisinde delil topladı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni düğün yasağı! Valilik duyurdu: Gelin ve damat dışında... Yeni düğün yasağı! Valilik duyurdu: Gelin ve damat dışında...
Kartal'da korkunç olay! Sevgilisini öldürüp intihar ettiKartal'da korkunç olay! Sevgilisini öldürüp intihar etti
Ogün Samast tahliye mi oldu? Dink'in katili Ogün Samast kimdir?Ogün Samast tahliye mi oldu? Dink'in katili Ogün Samast kimdir?
En Çok Okunan Haberler
Fark etmeden korona geçirmiş olabileceğinizi gösteren 7 işaret
Fark etmeden korona geçirmiş olabileceğinizi gösteren 7 işaret
Kuzey Amerika’dan geldi artık Tokat'ta yetişiyor! Kilosu 300 TL
Kuzey Amerika’dan geldi artık Tokat'ta yetişiyor! Kilosu 300 TL
Bomba iddialar! 'İki kadını idare ediyor'
Bomba iddialar! 'İki kadını idare ediyor'
Sörloth,dünya devine transfer oluyor!
Sörloth,dünya devine transfer oluyor!
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
28 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
28 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
İlginizi Çekebilir
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Musa Orhan tahliye edildi, acılı baba isyan etti!
Musa Orhan tahliye edildi, acılı baba isyan etti!
Düğünler 1 saatle sınırlandırıldı ama...
Düğünler 1 saatle sınırlandırıldı ama...
Diğer Haberler
Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
Kartal'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü, sonra intihar etti
Kartal'da korkunç olay! Sevgilisini öldürüp intihar etti
İstanbul Boğazı'nda tekne denetimi
İstanbul Boğazı'nda tekne denetimi
Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Maltepe'deki yangında flaş gelişme: Operasyonla yakalandı
Diyarbakır'da kadın cinayeti! Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Bakan Koca, 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü
6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.