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  4. Gaziantep’te dev uyuşturucu operasyonu! 24 saat sürecek

Gaziantep’te dev uyuşturucu operasyonu! 24 saat sürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 21:06 | Son Güncelleme

Gazinantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik 727 polisin katıldığı operasyon başladı. Ekiplerin operasyonu 24 saat sürdüreceği bildirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde aralarında özel harekat polislerininde olduğu 727 polisin katılımyla Hacıbaba, ve Merveşehir mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon yapıldı.

SOKAKLAR ABLUKAYA ALINDI

Mahallelerdeki cadde ve sokak girişleri zırhlı araçlar ve özel harekât polisleri tarafından tutulurken, çevrede geniş güvenlik tedbirleri alındı. Drone ve dedektör köpek Gece'nin de katıldığı operasyonda 32 eve eş zamanlı baskın yapıldı.

EVLERDE KAMERALI TEDBİR

Operasyon kapsamında baskın yapılan bazı evlerin güvenlik kamerasıyla kontrol edildiği görüldü.

Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair ipuçlarına ulaşılan adreslerde bazı şüpheliler gözaltına alınırken, ekiplerin operasyonu 24 saat sürdüreceği bildirildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep uyuşturucu operasyonu

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