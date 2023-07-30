HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gaziantep'te doktora saldırı! Vali'den açıklama geldi

Gaziantep'te doktora saldırı! Vali'den açıklama geldi

30.07.2023 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te hastaya müdahale eden doktora saldırı yapıldı. Darbedilen doktor tedavi altına alınırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te doktora saldırı! Vali'den açıklama geldi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir doktorun darbedilmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, rahatsızlanarak 25 Aralık Devlet Hastanesi acil servisine başvuran Y. Yıldırım, kendisini muayene eden doktor Mustafa Karabaş ile tartışmaya başladı.

Y. Yıldırım ve yakınları Karabaş'ı darbetti.

Hastanede görevli polisler ve jandarma ekipleri müdahale ederek tarafları ayırdı.

Ekipler, Y. Yıldırım, R. Yıldırım ve Ş. Yıldırım'ı gözaltına aldı. Tedavi altına alınan Karabaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

VALİ ÇEBER'DEN AÇIKLAMA

Vali Kemal Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, saldırının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar hakkında adli tahkikat başlamıştır. Valiliğimiz süreci takip etmektedir." ifadesini kullandı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devrilen kamyonetteki yaşlı çifti ölüm ayırdı!Devrilen kamyonetteki yaşlı çifti ölüm ayırdı!
Yolcu otobüsü traktöre çarptı: 6 kişi yaralandıYolcu otobüsü traktöre çarptı: 6 kişi yaralandı
Baygın bulunan şahıs hastaneyi karantinaya aldırdı!Baygın bulunan şahıs hastaneyi karantinaya aldırdı!
Anahtar Kelimeler:
Doktor Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Daha yüksek not vaadiyle kandırdı! Cinsel ilişkiye zorladı

Daha yüksek not vaadiyle kandırdı! Cinsel ilişkiye zorladı

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Kremlin’i sarsan aşk iddiası! Aldattı mı?

Kremlin’i sarsan aşk iddiası! Aldattı mı?

Bir anda sudan fırlayıp tekneye çıktı

Bir anda sudan fırlayıp tekneye çıktı

Çok satanlarda zirvede, tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak indirim

Çok satanlarda zirvede, tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.