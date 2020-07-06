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Gaziantep'te düğünlerde polis görev alacak! Gelin ve damat dışında kimse oynamayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 15:01 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs vakası sayısında artış yaşanan iller arasında bulunan Gaziantep'te, valilik yeni tedbirler aldı. Vali Davut Gül'ün sosyal medya hesabından duyurduğu tedbirler kapsamında düğünlerde polisler görev alarak sosyal mesafeyi ve maske yasağını denetleyecek.

Gaziantep'te düğünlerde polis görev alacak! Gelin ve damat dışında kimse oynamayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının yaptığı açıklamada koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında Gaziantep, İstanbul ve Ankara'nın ardından 3'üncü sırada yer aldı. Koronavirüs artış hızının kesilmediği kentte yeni birtakım tedbirler alındı. Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medyadan yaptığı açıklama ile düğünlerde gelin ve damat dışında kimsenin oynayamayacağını ve her düğünde resmi ve sivil polis ile jandarmaların görev alacağını söyledi.

Vali Gül açıklamasında, "Gaziantep’te sokak düğünleri yapmak yasaktır. Uygun açık hava yeri bulamayanlara okul bahçelerini tahsis edilmektedir. Düğünlerde gelin-damat dışında oynamak yasaktır. Düğüne katılan herkesin maske takması zorunludur. Oturma düzeni sosyal mesafeye uygun şekilde olmalıdır. Düğün sahiplerinin kolluk birimlerine bildirimde bulunması zorunludur. Yarından itibaren her düğünde resmi/sivil polis/jandarma görevlendirilecektir. Coronavirüs vakalarının tamamına yakınını yakın çevresine de bulaştırıyor. Maske, Mesafe ve Temizlik kuralı tercih değildir!" dedi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ise yaptığı yazılı açıklama ile düğünlerde takip amaçlı 67 ekip ve 229 personelin görevlendirildiğini söyledi. Açıklamada, şöyle denildi:

"5 Temmuz 2020 Pazar günü ilimiz genelinde yapılacak olan düğünlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında 14.00-19.00 ile 19.00-24.00 saatleri arasında 2 grup halinde gerekli emniyet tedbirleri aldırılmış olup, Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlükleri sorumluluk bölgelerinde bildirim yapılan toplam 108 düğünde 229 personel ve 67 ekip görevlendirilmiştir. Bu tedbirlere ek olarak, ilimizin çeşitli yerlerinde hazır kuvvet olarak 14.00-19.00 saatleri arasında 2 grup halinde 46, 19.00-24.00 saatleri arasında 2 grup halinde 46 personel olmak üzere 4 grup halinde toplam 92 Genel Hizmet Personeli ile meydana gelebilecek olaylara karşı toplu müdahale etmek üzere toplam 84 Çevik Kuvvet personeli görevlendirilmiş olup, il merkezindeki tedbirlerde toplam 539 personel ile 67 ekip görevlendirilmiştir. Oğuzeli ile dış ilçelerimizde yeteri kadar personel görevlendirilerek düğünlerde gerekli tedbirler alınmıştır" denildi.


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