Gaziantep'te ev sahibi kirayı alamayınca evi yaktı iddiası

İddiaya göre, 3 ay önce kiracı olarak taşındığı evin kirasını 1 ay ödeyebilen evli ve 4 çocuk babası Vedat Köçegün, tartıştığı yakınları nedeniyle hastaneye gitti. İşinden ayrılması nedeniyle 2 aylık kira borcunu ödeyemeyen Vedat Köçegün, yaklaşık 2 saat kaldığı hastanede evinin yandığı haberini aldı. Köçegün, yanında bulunan dini nikahlı eşi Pınar Keskin ve 4 çocuğu ile birlikte eve geldiğinde evinin ve içerisindeki tüm eşyalarının kül olduğunu gördü.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen evine giren Köçegün, içeride bulunan elektronik eşyalardan yatak, yorganlarına kadar her şeyin yandığını gördü. Çocuklarının okul kıyafetleri ve malzemelerinin de küle döndüğünü gören Köçegün, evde elektrik de bulunmadığını ileri sürdü.

"EV SAHİBİM KUNDAKLAMIŞ OLABİLİR"

Vedat Köçegün, evin ev sahibi tarafından kundaklanmış olabileceğini belirterek, ev sahibinin 2 aydır kira ödenmemesi nedeniyle kendisini sıkıştırdığını kaydetti. Bayram bitimine kadar ev sahibinden müsaade istediğini de anlatan Köçegün, "15 gündür karanlıkta oturuyoruz. Bayram günü belime aldığım darbe nedeniyle hastaneden dönerken 'evin yandı' dediler. Eve geldiğimde her yer kül olmuştu. İyi ki çocuklarım evde yoktu benimle birlikte hastanedeydiler. Evimde hiçbir şeyim kalmadı” dedi.