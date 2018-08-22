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Gaziantep'te ev sahibi kirayı alamayınca evi yaktı iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2018 17:48 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde kiracı olan Vedat Köçegün, 2 aylık kirasını ödemeyince ev sahibinin içindeki eşyalar ile birlikte evi yaktığını iddia etti. Evi kül olan aile ise 4 çocuğu ile birlikte Kurban Bayramı'nın ilk gününü parkta yatarak geçirdi.

İddiaya göre, 3 ay önce kiracı olarak taşındığı evin kirasını 1 ay ödeyebilen evli ve 4 çocuk babası Vedat Köçegün, tartıştığı yakınları nedeniyle hastaneye gitti. İşinden ayrılması nedeniyle 2 aylık kira borcunu ödeyemeyen Vedat Köçegün, yaklaşık 2 saat kaldığı hastanede evinin yandığı haberini aldı. Köçegün, yanında bulunan dini nikahlı eşi Pınar Keskin ve 4 çocuğu ile birlikte eve geldiğinde evinin ve içerisindeki tüm eşyalarının kül olduğunu gördü.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen evine giren Köçegün, içeride bulunan elektronik eşyalardan yatak, yorganlarına kadar her şeyin yandığını gördü. Çocuklarının okul kıyafetleri ve malzemelerinin de küle döndüğünü gören Köçegün, evde elektrik de bulunmadığını ileri sürdü.

"EV SAHİBİM KUNDAKLAMIŞ OLABİLİR"

Vedat Köçegün, evin ev sahibi tarafından kundaklanmış olabileceğini belirterek, ev sahibinin 2 aydır kira ödenmemesi nedeniyle kendisini sıkıştırdığını kaydetti. Bayram bitimine kadar ev sahibinden müsaade istediğini de anlatan Köçegün, "15 gündür karanlıkta oturuyoruz. Bayram günü belime aldığım darbe nedeniyle hastaneden dönerken 'evin yandı' dediler. Eve geldiğimde her yer kül olmuştu. İyi ki çocuklarım evde yoktu benimle birlikte hastanedeydiler. Evimde hiçbir şeyim kalmadı” dedi.

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"ÇOCUKLARIMIN İLAÇLARI DA KÜL OLDU"

Gözyaşlarına boğulan baba, yanan evdeki tüm eşyalarla birlikte çocuklarının ilaçlarının da kül olduğunu kaydetti. Eczaneye ilaçları alabilmek için yalvardığını anlatan göz yaşlı baba, "Buz dolabım, çamaşır makinem hatta çocuklarımın okul çantaları bile yandı. Çocuklarımın giysileri ve ilaçları da yandı. Ben o ilaçları borca almıştım. Eczaneye yalvararak borç ile almıştım” şeklinde konuştu.

BAYRAMI PARKTA GEÇİRDİLER

Kurban Bayramı'nı herkesin evinde ve sevdiklerinin yanında geçirdiğini söyleyen acılı baba bayramın ilk günü yanan evleri nedeniyle bayram gecesini sokakta geçirdiklerini kaydetti. Gece parkta yattıklarını anlatan baba Koçegün,”Bayramı dün gece parkta geçirdim. Sabah kuzenim gelip aldı bizi evine götürdü. Sabaha kadar uyumadım perişan olduk. Şimdi 4 çocuğum ile beraber sığınacak bir yer arıyorum. Devletimizden sığınacak bir yuva istiyorum” diye konuştu.

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Gözyaşlarını tutamayan anne Pınar Keskin ise çocuklarından birinin kalp hastası olduğunu ve buna rağmen bayramı parkta geçirdiklerini kaydetti.

Öte yandan polis ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı. Ailenin iddiaları üzerine ekipler, kundaklama ihtimali üzerinde duruyor.

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Gaziantep bayram yangın ev kira Şehitkamil

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Üzülmemek elde değil. Ama arkadaş sen borcunu ödemediğin ev sahibine direk suçlamada bulunuyorsun.diyecek birşey yok maalesef.
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