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Gaziantep’te faili meçhul kedi cinayetleri! Şişlenerek öldürüldüler

22.11.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te bir sitenin bahçesinde hayvanseverler tarafından beslenen kedilerden 3’ü, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce şişlenerek öldürüldü. Sitede oturan Azra Bağcı, "Kaç canı daha bu şekilde öldürecekler, bilmiyoruz. Bunu yapanlar para cezası ile kurtulmasın" dedi.

Gaziantep’te faili meçhul kedi cinayetleri! Şişlenerek öldürüldüler

Budak Mahallesi'ndeki Hayat Sitesi’nde hayvanseverler tarafından beslenen kedilerden 3’ü öldürüldü. Sivri bir cisimle karınlarına aldıkları yaralarla ölen kedileri bulan hayvansevenler, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, kedileri öldüren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

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Kedileri besleyen hayvanseverler, duruma tepki gösterdi. Sitede oturan Azra Bağcı, "Bir süredir yaşadığımız binanın bahçesinde kedi besliyoruz. Neredeyse 20 kedimiz var. Bıçak ya da şiş tarzı bir aletle 3 kediyi öldürmüşler. Daha önce de yine buradaki kedileri zehirlemişlerdi. Kaç canı daha bu şekilde öldürecekler, bilmiyoruz. Bunu yapanlar para cezası ile kurtulmasın. Onlar da nihayetinde birer canlı" dedi.

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Sitedeki diğer hayvanseverler de kedileri öldürenlerin bir an önce bulunup cezalandırılmasını beklediklerini söyledi.

DHA

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Gaziantep
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