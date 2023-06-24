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Gaziantep'te feci kaza! Araçlar kafa kafaya çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti

24.06.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı. Kazadan yaralı olarak kurtulan Ebru Sat, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ebru Sat’ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te feci kaza! Araçlar kafa kafaya çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Kuzeyşehir mevkisi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen hafif ticari araç kafa kafaya çarpışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda sıkışanlar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerlerden çıkarılırken, sağlık görevlileri de müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Taha Kaçar ve Mesut Taşdemir ile Cahit, Hatice, Kardelen ve Kadir Sat'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazadan yaralı olarak kurtulan Ebru Sat'ın ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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DURUMU AĞIR

Tedaviye alınan Ebru Sat’ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)


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