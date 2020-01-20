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  4. Gaziantep'te feci kaza! Aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Gaziantep'te feci kaza! Aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 22:33 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, önünde ilerleyen TIR’a yandan çarpan otomobildeki Suriyeli sürücü Muhammed Elcuneyd (39) ve oğlu Hüsam Elcuneyd (3) hayatını kaybederken eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı-Gaziantep Karayolunun 7’nci kilometresi Çakmak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Gaziantep yönünde ilerleyen Suriye uyruklu Muhammed Elcuneyd yönetimindeki otomobil, önünde ilerleyen A.D (49) idaresindeki TIR’a yandan çarptı. Otomobilde büyük hasar oluşurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BABA-OĞUL HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobil sürücüsü Muhammed Elcuneyd ile oğlu Hüsam Elcuneyd'in öldüğünü belirledi. Kazada yaralanan anne Aliye (38) ile çocukları Hazım (4) ve Ali Elcuneyd (11) ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazada hayatını kaybeden sürücü ve oğlunun cenazeleri otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Jandarma kazayla ilgili olarak TIR sürücüsü A.D.'yi gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep trafik kazası

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