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Gaziantep'te feci kaza! Olay yerine gelen sürücünün babası gözyaşlarına boğuldu

03.01.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç kaza Gaziantep'te meydana geldi. İçerisinde iki kişinin bulunduğu otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ok gibi saplandı. Kaza sonrası araç içinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için ekipler yoğun çaba sarf etti. Kazanın yaşandığı yere gelen sürücünün babası, uzun süre gözyaşı döktü.

Gaziantep'te feci kaza! Olay yerine gelen sürücünün babası gözyaşlarına boğuldu

Gaziantep'te otomobil ok gibi bariyerlere saplandı, araçta sıkışan sürücü güçlükle çıkarılırken, olay yerine gelen sürücünün babası ise araca bakarak uzun süre gözyaşı döktü.

Olay, öğle saatlerinden önce Şehitkamil ilçesi Büyükpınar Mahallesi İpekyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Başpınar istikametinden Gaziantep kent merkezi istikametine seyir halinde olan Samet Kırmızıkuş (18) idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolu ikiye ayıran bariyerlere ok gibi saplandı. Meydana gelen feci kaza sonucu araç sürücüsü Samet Kırmızıkuş ile yanında yolcu olarak bulunan Engin Ağtaş (38) araç içerisinde sıkıştı.

YARDIMA VATANDAŞLAR KOŞTU

Kazayı gördükten sonra hemen yaralıların yardımına koşan vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaza sonucu araç içerisinde sıkışan Engün Ağtaş’ı kısa sürede çıkarırken, sürücü Samet Kırmızıkuş’u sıkıştığı yerden çıkarmak dakikalar sürdü.

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AĞIR YARALI OLARAK ARAÇTAN ÇIKARILDI

Uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak kurtarılan sürücü ile arkadaşı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

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OLAY YERİNE GELEN SÜRÜCÜNÜN BABASI, YERE ÇÖKEREK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Oğlunun kaza yaptığı aracın halini görünce gözyaşlarına hakim olamadı
Kaza sonrası oğlunun kaza yaptığı haberini alarak olay yerine koşan sürücü Samet Kırmızıkuş’un babası, aracın halini görünce olduğu yere çökerek gözyaşı döktü. Bir süre göz yaşlarına hakim olamayan acılı baba, polis ekipleri tarafından araca bindirildi. Acılı baba, kaza sonucu ağır yaralanan oğlunun son durumunu öğrenmek için tedavi gördüğü hastaneye gitti.

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SAĞLIK DURUMUNDA SON DURUM

Sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan sürücü Samet Kırmızıkuş’un durumunun kritik olduğu ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Diğer yaralı Engin Ağtaş’ın durumunun ise daha iyi olduğu vurgulandı.

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Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziantep
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