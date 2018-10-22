AVM çalışanlarını rehin alan asker ikna edildi, gözaltına alındı

Gaziantep'te alışveriş merkezi (AVM) önünde uzun namlulu silahla havaya ateş açan asker ikna edilerek gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin önüne gelen bir asker, uzun namlulu silahla havaya ateş açtı.
Alışveriş merkezine giren askeri görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve askeri ekipler ile psikolog sevk edildi.
Ekipler tarafından ikna edilen asker, silahıyla teslim oldu. Gözaltına alınan asker, emniyete götürüldü.
Kaynak: DHA
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