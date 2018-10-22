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AVM çalışanlarını rehin alan asker ikna edildi, gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 10:29 | Son Güncelleme

Gaziantep'te birliğinden firar eden asker, yanında götürdüğü G3 piyade tüfeği ile girdiği bir alışveriş merkezinde, mağaza çalışanlarını rehin aldı. Bölgeye çok sayıda asker ve polis sevk edildi. Asker, yapılan müzakere sonucunda ikna edilerek gözaltına alındı.

Gaziantep'te alışveriş merkezi (AVM) önünde uzun namlulu silahla havaya ateş açan asker ikna edilerek gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin önüne gelen bir asker, uzun namlulu silahla havaya ateş açtı.

Alışveriş merkezine giren askeri görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve askeri ekipler ile psikolog sevk edildi.

Ekipler tarafından ikna edilen asker, silahıyla teslim oldu. Gözaltına alınan asker, emniyete götürüldü.

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Kaynak: DHA

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Gaziantep asker

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