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Gaziantep'te fıstık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 22:41 | Son Güncelleme

Gaziantep'te, fıstık işçilerinin bulunduğu kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi, 3’ü ağır 17 kişi yaralandı.

Gaziantep'te fıstık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kaza, akşam saatlerinde Tokdemir Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Aslan yönetimindeki 63 LK 731 plakalı fıstık işçilerini taşıyan kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Ramazan Aslan ile yanında bulunan İsmail Çakır, Efe Aslan, Mehmet Özcan ile birlikte kamyonet kasasındaki bulunan isimleri öğrenilemeyen 13 işçi yaralandı. Kasada bulunan fıstıklar dağılırken, kamyonet ise kullanılamaz hale geldi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Devrilen kamyonetin kasasından yol kenarına savrulan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gaziantep fıstık fıstık işçileri kamyonet

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