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Gaziantep'te gece yarısı feci kaza: Yaralılar var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 04:43 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk, 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'te gece yarısı feci kaza: Yaralılar var!

Kaza, gece saatlerinde İslahiye-Hassa karayolunun 18’inci kilometresindeki Yeşilyurt Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İslahiye yönüne giden Tayfur G.(27) yönetimindeki 31 ABG 399 plakalı otomobil ile aynı yöne seyreden Yunus Y. yönetimindeki 80 AU 940 plakalı otomobile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Ayşe B. (39), Elif B (18) ve Fidan B (5) yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri 5 yaralıyı İslahiye Devlet Hstanesine kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep trafik kazası

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