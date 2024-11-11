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  4. Gaziantep'te görülmemiş olay! Köye inen domuz korku dolu anlar yaşattı: 1 yaralı

Gaziantep'te görülmemiş olay! Köye inen domuz korku dolu anlar yaşattı: 1 yaralı

11.11.2024 20:32
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Gaziantep'te aç kalan yaban domuzları, gündüz vakti indikleri kırsal mahallede vatandaşlara saldırdı. Köy meydanında 2 vatandaşa saldırarak bir kadını yaralayan yaban domuzu, tüfekle vurularak etkisiz hale getirildi.

Gaziantep'te görülmemiş olay! Köye inen domuz korku dolu anlar yaşattı: 1 yaralı

Olay, dün Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Aşağı Arıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aç kalan yaban domuzları, gündüz vakti indikleri kırsal mahallede vatandaşlara saldırdı. Köy meydanında yaşanan olayda bir vatandaş domuzun saldırısından kaçarak kurtulurken, bir kadın ise yaralandı.

TELEFON KAMERASINA YANSIDI!

Seslere koşarak olay yerine gelen vatandaşlar, Miyase D.'yi (52) yaralayan yaban domuzunu tüfekle vurarak etkisiz hale getirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

MAHALLE HALKI ÇÖZÜM İSTİYOR!

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tedirgin olduklarını söyleyen mahalle sakinleri zeytin hasadı döneminde arazilerine gitmeye çekindiklerini belirterek, önlem alınması gerektiğini ifade ettiler.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep domuz
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