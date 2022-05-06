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Gaziantep'te güvenlik görevlisinin sır intiharı! Kahreden mesaj: Ben gidiyorum, vedam bir tek sana

06.05.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te güvenlik görevlisi olarak çalışan 38 yaşındaki Bekir Özdemir, çalıştığı bankada beylik tabancasıyla intihar etti. Özdemir'in ölümünden önce annesine bıraktığı veda mesajı ise kahretti. Özdemir, 'Annem, canım annem, hayattaki tek gerçeğim. Ben gidiyorum, sakın gidiyorum diye üzülme ve beni affet. Vedam bir tek sana çünkü hayatta senden başka kimsem olmadı. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak annem" ifadeleri yer aldı.

Gaziantep'te güvenlik görevlisinin sır intiharı! Kahreden mesaj: Ben gidiyorum, vedam bir tek sana

Olay, Gaziantep Şehitkamil ilçesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı'nda bulunan özel bir banka şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, bankada 4 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan 38 yaşındaki Bekir Özdemir, saat 16.00 sıralarında kendisini bankada bulunan bir odaya kilitledi.

BEYLİK TABANCASI İLE KALBİNE ATEŞ ETTİ

Özdemir, daha sonra beylik tabancası ile kalbine ateş etti. Silah sesini duyan banka çalışanları odaya girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Daha sonra durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldıktan sonra sağlık ekipleri de olayın yaşandığı banka odasına girerek durumu ağır olan güvenlik görevlisine kalp mesajı yaptı. Bir süre kalp masajı yapılan güvenlik görevlisi Bekir Özdemir, ambulansla Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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ÖLMEDEN ÖNCE SOSYAL MEDYADAN ANNESİ İLE VEDALAŞTI

Çalıştığı bankada intihar ederek hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Bekir Özdemir'in olaydan yarım saat önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Henüz intihar nedeni öğrenilemeyen Özdemir'in dikkat çeken paylaşımı ise yürekleri dağladı. Güvenlik görevlisinin ölümünden yaklaşık yarım saat öncesinde yaptığı paylaşımda 'Annem, canım annem, hayattaki tek gerçeğim. Ben gidiyorum, sakın gidiyorum diye üzülme ve beni affet. Vedam bir tek sana çünkü hayatta senden başka kimsem olmadı. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak annem" ifadeleri yer aldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Gaziantep
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