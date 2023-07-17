Gaziantep'te hareketli dakikalar: Önce 2 yaşındaki oğlunu rehin aldı, sonra da kendini silahla vurdu!

Gaziantep'te psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, 2 yaşındaki oğlunu rehin aldı. İkna çabaları sonucu oğlunu bırakan şahıs, teslim olma çağrılarını ise reddederek kendine vurdu. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Geylani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Onur Y. (27), 2 yaşındaki oğlu Aras'ı rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi ile Özel Harekat polisleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, ekiplerin ikna çabaları sonuçsuz kaldı.

İKNA ÇABALARI SONUCU OĞLUNU BIRAKTI, KENDİNİ VURDU

Daha sonra olay yerine psikolog sevk edildi. Psikolog ve polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu Onur Y., oğlu Aras'ı ekiplere teslim etti.

Şahıs, ekiplerin teslim olma çağrılarını ise reddederek kendini vurdu. Omuz bölgesinden yaralanan genç, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

