Gaziantep'te hasta ziyareti pahalıya patladı! 48 kişi karantinaya alındı

Gaziantep’in İslahiye İlçesine bağlı Kozdere Mahallesi’nde ikamet eden 90 yaşındaki E.K. yaşadığı sağlık probleminden dolayı Gaziantep'te tedavi olduktan sonra eve geldi. Ancak bir türlü iyileşemeyen hastaya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.