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  4. Gaziantep'te iki arkadaşın araç içindeki kavgası ölümle bitti

Gaziantep'te iki arkadaşın araç içindeki kavgası ölümle bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 19:49 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir kişi, otomobil içerisinde tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mahallesi Akbulut mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, iki arkadaş konuşmak için araçla boş araziye geldi. Aralarında tartışma çıkan M.S üzerinde bulunan tabanca ile arkadaşı Hüseyin Altuntaş’a ateş ederek olay yerinden kaçtı.

SİLAH SESLERİ SONRASI EKİPLERE HABER VERDİ

Çevredekilerin silah sesini duyması ile olay jandarma ve 112 ekiplerine haber verildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler aracın yanında bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığını tespit etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Şahsın yapılan ilk muayenesinde vücudunda mermi girişi olduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme Timleri araç ve alan üzerinde inceleme yaparken hayatını kaybeden şahsın ise cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. (İHA)

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