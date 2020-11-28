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  4. Gaziantep'te imamın telefonunu odasında çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı

Gaziantep'te imamın telefonunu odasında çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı

28.11.2020 10:25 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te camiden imamın telefonunu çalan hırsız güvenlik kamerasından kaçamadı. Görüntülerden kimliği tespit edilen şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde bir camiye girip imamın telefonunu odasından alıp çıkan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

TUTUKLANDI

Kamera görüntülerini inceleyen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şahsın kimliğini tespit etti. Daha önceden de farklı tarihlerde camiden yaptığı hırsızlıktan dolayı tutuklanan hırsız, ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZ, GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına anbean yansırken sakince camiye giren şüpheli camiinin imam-hatip odasına girerek imamın telefonunu alıp çıktığı görülüyor.

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