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Gaziantep'te infial yaratan görüntü! Cani baba 3 aylık bebeğini acımasızca dövdü

30.11.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberini göre Gaziantep Şahinbey'de bir babanın küçük bebeğini dövdüğü görüntüler infial yarattı.

Gaziantep'te infial yaratan görüntü! Cani baba 3 aylık bebeğini acımasızca dövdü

Gaziantep'te ortaya çıkan şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Şahinbey ilçesinde yaşadığı öne sürülen bir şahıs, 3 aylık bebeğini kucağına alıp acımasızca dövdü.

HİÇ ACIMADAN DEFALARCA VURDU

Cani baba, çığlıklar içinde ağlayan savunmasız bebeğin suratıyla kafasına defalarca vurdu.

KARISI ODAYA GELİNCE HİÇBİR ŞEY YOKMUŞ GİBİ DAVRANDI

Bir süre sonra bebeğin annesi odaya gelirken, baba hiçbir şey olmamış gibi davranmaya başladı. Anne ise bebeğini kucağına alarak sakinleştirmeye çalıştı.

O anlar ise izleyenlerin yüreğini yaktı.

GAZİANTEP VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Söz konusu görüntüler sonrası Emniyet harekete geçti. Gaziantep Valiliği cani babanın gözaltına alındığını belirtirken, talihsiz bebeğin hayati tehlikesinin olduğunu açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bazı sosyal medya mecralarında İlimizde çekildiği anlaşılan bir babanın bebeğini darp ettiğine dair görüntüler yer almaktadır.

29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G.’nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır.

Olayın şüphelisi Y. G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

aa

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