HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Gaziantep'te işçi servisinde şaşırtan olay! Polisi görünce maskelere sarıldılar

Gaziantep'te işçi servisinde şaşırtan olay! Polisi görünce maskelere sarıldılar

28.11.2020 14:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te seyir halinde bulunan bir işçi servisinde yolcular, yanlarında seyir eden polis ekiplerini görünce maskelerine sarıldı. Üzerinde "maskesiz binilmez" uyarısının da bulunduğu aracı durduran ekipler, kuralları ihlal eden yolcu ve araç sürücüsüne ceza kesti.

Gaziantep'te seyir eden bir işçi servisindeki yolcuların maskelerini takmadığını tespit eden polis ekipleri, bir süre minibüsü takip ederek, cep telefonu ile maskelerini kullanmayan yolcuları tespit etti.

MASKELERE SARILDILAR

Polislerin kendilerini takip ettiğini ve görüntülediğini fark eden yolcular ise hemen maskelerine sarıldı. Kimisi cebinden ve çantalarından çıkardığı maskelerini kullanırken kimisi ise çenesinde olan maskesini çekerek ağzını kapattı. Polisler, kendilerini bile şaşırtan görüntünün ardından hemen minibüsü durdurarak, minibüs sürücüsü ve maskelerini kullanmayan yolculara para cezası kesti.

Ekipler, kent genelinde gün boyu sürdürdükleri denetimlerde 3 bin 910 araç kontrol ederken, maske, sosyal mesafe ve trafik kurallarını ihlal gibi çeşitli sebeplerden toplamda 855 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yaptı. Denetimlerde 56 araç trafikten men edilerek 4 kişinin sürücü belgesine el konuldu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...
Görenler hemen ekiplere haber verdiGörenler hemen ekiplere haber verdi
83 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!83 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Büyük fay hattı üzerindeki ilimiz için deprem ve tsunami uyarısı

Büyük fay hattı üzerindeki ilimiz için deprem ve tsunami uyarısı

Sibel Tüzün Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!

Sibel Tüzün Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!

Türk SİHA ve İHA'lar eski Yunan ajanını korkuttu

Türk SİHA ve İHA'lar eski Yunan ajanını korkuttu

Koronavirüsü yendi, gittiği markette hayatının şokunu yaşadı

Koronavirüsü yendi, gittiği markette hayatının şokunu yaşadı

Dünyada tekti! 'Bana göre değil' diyerek bıraktı

Dünyada tekti! 'Bana göre değil' diyerek bıraktı

Yer: Beyoğlu! Gecenin bir vakti böyle basıldılar

Yer: Beyoğlu! Gecenin bir vakti böyle basıldılar

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

Diğer Haberler

Antalya'da arkeolojik kazıda buz fabrikası kalıntıları ortaya çıktı

Antalya'da ortaya çıktı: Tam 93 yıllık

Gaziantep'te imamın telefonunu odasında çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı

İmama büyük şok yaşattı! Güvenlik kamerasına yakalandı

Köpeklerden kaçarken çıktığı direkte mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye yetişti

Görenler hemen ekiplere haber verdi

150 kişilik Zoom toplantısında kamerayı açık unutup tuvalete gidince istifa etmek zorunda kaldı

Kamerayı açık unutup tuvalete gidince istifa etmek zorunda kaldı

Onların testisleri mavi! Bacaklarını açıp göstermeyi seviyorlar çünkü...

Onların testisleri mavi! Bacaklarını açıp göstermeyi seviyorlar çünkü...

New York’un ortasında park halindeki araç çukura düştü

New York’un ortasında park halindeki araç çukura düştü

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.