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Gaziantep'te jandarma operasyonunda sahte dolar yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 17:57 | Son Güncelleme

Gaziantep'te kent merkezindeki 4 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte mühür ve banknot ile 30 ton kaçak çay ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma operasyonunda sahte dolar yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürün satan, sahtecilik yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalar neticesinde, kent merkezindeki 4 adrese operasyon düzenledi.

SAHTE DOLAR BASIMINDA KULLANILAN DÜZENEK ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda, Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne ait sahte 76 mühür, 30 ton kaçak çay, 136 dijital kamera, 69 sahte 25 bin Irak dinarı, 40 A4 kağıdına basılı vaziyette sahte 100 dolar banknotları, sahte dolar basımında kullanılan çok sayıda şablon filigram ve hologram, pozlama, lazer baskı ve kesim aletleri, 4 çay presleme ve paketleme makinesi, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ile 1 bilgisayar ele geçirildi.

Kaçakçılık ve sahtecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından jandarmaya götürüldü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep operasyon Kaçak Çay

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu iş karlı bir işe benziyo.bende girecem.
birakin adamlari, su krizde dolar basip ulje ekonumisine katkida bulunsunlar ve hatta merkezbankasina ise alin adamlari dolar basip hazinenin kasasina koysunlar.
sahte dolar isini bizzat devlet yapmali aynisi basip odemelerini yapsin. sanki piyasadaki dolarin amerikada karsiligimi var
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