HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep'te kan donduran olay! Önce bıçakladılar sonra da kafasına taşla vurdular

Gaziantep'te kan donduran olay! Önce bıçakladılar sonra da kafasına taşla vurdular

03.10.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 39 yaşındaki bir kişi, husumetli olduğu şahıslar tarafından bacaklarından bıçaklanıp kafasına kaldırım taşlı ile vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te kan donduran olay! Önce bıçakladılar sonra da kafasına taşla vurdular

Olay, gece geç saatlerde Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 kişilik grup daha önce aralarında husumet bulunan 39 yaşındaki Ahmet Bozkurt'u evine girmek üzereyken durdurdu. Bozkurt'la tartışan şahıslar, talihsiz adamı iki bacağından bıçakladı. Öfkesi bir türlü dinmeyen şüpheliler, şahsın kafasına da kaldırım taşıyla vurarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Ahmet Bozkurt, kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Ahmet Bozkurt'un cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. Cenazenin Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. Öte yandan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların sorguları sürüyor.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çeteler arası kanlı hesaplaşma! 20 kişiyi infaz ettilerÇeteler arası kanlı hesaplaşma! 20 kişiyi infaz ettiler
PARTNERHadise'den manidar mesajHadise'den manidar mesaj
Kuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca bekledilerKuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca beklediler
Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hadise'nin yokluğu sosyal medyayı salladı! "Hadisesiz olmuyor"

Hadise'nin yokluğu sosyal medyayı salladı! "Hadisesiz olmuyor"

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Fatih Portakal’dan eski kanalına sert tepki: İğrenç içerikler

Fatih Portakal’dan eski kanalına sert tepki: İğrenç içerikler

Meteoroloji'den 10 il için sarı uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'den 10 il için sarı uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Macron'un sözlerine sert tepki: Kabul edilemez bir hakaret

Macron'un sözlerine sert tepki: Kabul edilemez bir hakaret

İki ülke arasında gerginlik! NATO devreye girdi

İki ülke arasında gerginlik! NATO devreye girdi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Öğretmeni sınıftan kovan kaymakamdan özür! Kendini böyle savundu

Öğretmeni sınıftan kovan kaymakamdan özür! Kendini böyle savundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Genelev yıkımında gerginlik! Kepçenin önüne atladılar

Genelev yıkımında gerginlik! Kepçenin önüne atladılar

Eşi ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı

Eşi ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı

Azerbaycanlı Şaman'dan korkutan 2021 kehanetleri! Türkiye'yi neler bekliyor?

Azerbaycanlı Şaman'dan korkutan 2021 kehanetleri! Türkiye'yi neler bekliyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.