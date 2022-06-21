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Gaziantep'te kan donduran olay! Öz abisini av tüfeğiyle öldürdü...

21.06.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Gaziantep'te yaşandı. 16 yaşındaki Kadir M., tartıştığı abisi Cumali M.'yi av tüfeğiyle öldürdü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bilgisi verildi.

Gaziantep'te kan donduran olay! Öz abisini av tüfeğiyle öldürdü...

Olay, öğle saatlerinde Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kardeşler Kadir ve Cumali M. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Kadir M., ağabeyi Cumali'ye av tüfeği ile ateş açtı.

SİLAH SESİNİ DUYANLAR TELEFONA SARILDI

Cumali M. kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Cumali M., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Cumali M., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Cumali M.'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi Kadir M.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep
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