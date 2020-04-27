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Gaziantep'te karantina altındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 15:26 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 11 gün önce yapılan koronavirüs testi negatif çıkan ve 14 günlük karantinaya alınan kişi evinde ölü bulundu.

Gaziantep'te karantina altındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesi Hanağzı Mahallesi'nde yalnız yaşayan 79 yaşındaki İsmail Donat, 11 gün önce rahatsızlanarak İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların şüphesi üzerine yapılan korona virüs testi negatif çıkan Donat, evinde karantinaya alındı. Bir süredir şahsı göremeyen komşuları şüphe üzerine giderek İsmail Donat'ın kapısını çaldı. Ses alamayan komşuları kilidinin açık olduğunu görünce içeriye girdiklerinde ise Donat'ı hareketsiz bir şekilde gördü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirlendi.

KARANTİNA ALTINDAYDI

Şahsın henüz kesin ölüm nedeni belirlenemezken 7 dairenin bulunduğu binada oturan toplam 35 kişi de hıfzısıhha kararı ile 14 günlük karantina altın alındı. Şahsın cesedi ise özel donanım ve kıyafetli özel ekipler tarafından İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemenin ardından ise İsmail Donat'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürerken karantinaya alınan bina sakinlerinin ihtiyaçlarının ise Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Karantina koronavirüs

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