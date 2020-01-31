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Gaziantep’te karbonmonoksit kabusu! 1 günde 301 kişi zehirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 15:49 | Son Güncelleme

Kış mevsiminin kendini iyiden iyile hissettirdiği Güneydoğu’da karbonmonoksit kabusu yeniden hortladı. Gaziantep’te 1 günde 301 kişi sobadan sızan gazdan zehirlenmeleri sonucu hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep’te karbonmonoksit kabusu! 1 günde 301 kişi zehirlendi

Gaziantep ve ilçelerinde etkili olan lodos nedeniyle tüten sobalar geceden itibaren toplam 301 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenmesine neden oldu. 1 gün içerisinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 194 kişi 112 sağlık ekipleri tarafından, 107 kişi ise yakınları tarafından hastanelere kaldırıldı. Hastaneler karbonmonoksit gazından zehirlenenlerle dolarken, yetkililer zehirlenmelere karşı uyarıda bulundu.

2 SAATTE 25 VAKAYA MÜDAHALE EDİLDİ

İslahiye ilçesinde saat 11.00 ile 13.00 arasında 6 aileden 25 kişi İslahiye Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı. Sobadan sızan gazdan zehirlenenlerden 12’sinin çocuk olduğu öğrenilirken, hastaneye kaldırılanların bulantı, kusma, baş ağrısı, halsizlik şikayetleri ile geldiği öğrenildi.

AYNI ANDAN BİRÇOK YERDEN İHBAR

Gaziantep kent merkezinde ise saat 10.00 ile 13.00 arasında sağlık ekipleri toplam 110 vakaya müdahale etti. 112 çağrı merkezine aynı anda birçok yerden vaka ihbarı yapılırken, aynı anda 5-6 farklı ekip, sobadan sızan gazdan zehirlenenlere müdahale etmek için bulunduğu istasyondan ayrıldı.

HASTANELERE ARDI ARDINA VAKALAR GELDİ

Öğle saatlerinde başta Şehitkamil Devlet Hastanesi ve Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi olmak üzere kentteki devlet, üniversite ve özel hastanelere çok sayıda kişi başvurdu.

Gaziantep ve ilçelerinde öğleden sonra şiddeti azalan rüzgar ile birlikte zehirlenenlerin sayısı da azaldı. Hastanelerde müşahede altına alınan 301 kişiden durumu iyi olanların taburcu işlemlerine başlandığı öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep karbonmonoksit zehirlenme

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