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Gaziantep’te katliam gibi kaza! Kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti... 5 ölü, 5’i ağır 17 yaralı

06.10.2023 17:27 | Son Güncelleme:
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Gaziantep D-400 karayolu Şatırhöyük mevkiinde meydana gelen kazada, bir kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti. Kazada 5 kişi öldü, 5’i ağır 17 kişi yaralandı.

Gaziantep’te katliam gibi kaza! Kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti... 5 ölü, 5’i ağır 17 yaralı

Kaza, Gaziantep Nurdağı yolu D-400 karayolu Şatırhöyük kavşağında meydana geldi. Bir kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti.

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5 ÖLÜ, 5’İ AĞIR 17 YARALI!

İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 5’i ağır 17 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda UMKE, 112 Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yaralıları olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

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Yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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KAZAYLA İLGİLİ 3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca kazayla ilgili 3 savcı görevlendirildi. Başlatılan soruşturma kapsamında görevlendirilen savcılar, bilirkişi ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri, kaza alanında çalışmalarını sürdürüyor.

GAZİANTEP VALİSİ ÇEBER'DEN AÇIKLAMA

Vali Kemal Çeber, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi D400 kara yolundaki trafik ışıklarında bir kamyonun freninin patladığını belirtti.

Buna bağlı olarak kamyonun bölgedeki 3 araca çarptığını ifade eden Çeber, "Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 17 vatandaşımız yaralandı. Yol trafiğe kapatıldı ve ilgili tüm ekiplerimiz olay yerinde gerekli önlemleri alıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı. (İHA-AA)

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